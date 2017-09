Aanklager wil hogere straf voor Lozano en eist 3 duels schorsing

De PSV'er ging in het duel van zondag tegen sc Heerenveen met rood van het veld en de aanklager vindt dat sprake was van ernstig gemeen spel, waarbij gevaar ontstond voor de gezondheid van Denzel Dumfries. Als de eis wordt overgenomen, is Lozano niet alleen geschorst voor de topper van PSV van zondag tegen Feyenoord. Hij mist dan ook de uitduels met Putten (donderdag) en FC Utrecht.