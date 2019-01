Aanvoerder Veltman terug in 'nieuwe' wereld

Van aanvoerder tot wisselspeler die zich terug moet zien te knokken in het basiselftal. In negen maanden tijd is veel veranderd voor Ajacied Joël Veltman, die na een zware knieblessure weer fit is en zich vandaag met de selectie voorbereidde op de thuiswedstrijd van zondag tegen sc Heerenveen. ,,Het is allemaal anders, best weer even wennen'', aldus Veltman op sportpark De Toekomst.

April 2018 is een maand waar de verdediger niet graag aan terugdenkt. Eerst moest Ajax de landstitel aan PSV laten. Vier dagen later scheurde Veltman in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo de voorste kruisband van zijn rechterknie. Van het chagrijn van toen is bij Ajax niets meer over. De Amsterdammers bereikten de achtste finales van de Champions League, verspeelden in de eredivisie alleen punten tegen Heracles Almelo en PSV en kwalificeerden zich voor de kwartfinales van het nationale bekertoernooi. Veel jonge spelers, onder wie Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, maakten een stormachtige ontwikkeling door.

De revaliderende Veltman zag het allemaal van afstand. ,,Het duurde heel lang. De eerste twee maanden waren heel zwaar. Op een gegeven moment heb je de 'smaak te pakken' en zet je de knop om omdat je gewoon weet dat je een heel programma moet afwerken. In die zin was het wel een 'mooie' blessure, ik zag elke week verbetering.'' Wat het voor Veltman ook iets makkelijker maakte was de geboorte van zijn dochter, nu bijna een jaar geleden. ,,Door die blessure was ik meer thuis en heb ik haar veel meer gezien dan wanneer ik die blessure niet had gehad.''



Trainer Erik ten Hag heeft gezien de eerste seizoenshelft weinig redenen wijzigingen door te voeren in zijn basisteam. Dat begrijpt Veltman. ,,Met de andere wisselspelers moet ik proberen de basisspelers het zo moeilijk mogelijk te maken'', aldus de 27-jarige Noord-Hollander, die met de coach om de tafel ging en vroeg op welke positie hij zich het beste kan concentreren. ,,Zowel rechts centraal als rechtsback. Dat wist ik ook wel een beetje, maar het is wel lekker om die bevestiging nog even te krijgen.''

PSV en Ajax ontliepen elkaar de eerste seizoenshelft nauwelijks. Beide clubs wonnen de meest wedstrijden makkelijk. Veltman: ,,Zij zijn weliswaar uit de Champions League en de beker en kunnen zich focussen op de eredivisie. Maar dat hoor je elk jaar en ik vind dat geen reden om te zeggen dat zij meer kans hebben. Als je wedstrijden blijft winnen, kom je in een 'flow'. Dan maakt het echt niet uit of je na vier dagen weer een wedstrijd hebt of na een week.''

Contract

De verdediger weet niet waar zijn voetbaltoekomst ligt. Veltman heeft nog een contract tot medio 2020 bij Ajax, waar hij al zijn hele loopbaan voetbalt.

,,Ik kijk nu niet verder dan de zomer. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en dan ik zie ik in de zomer wel wat ik ga doen’', aldus Veltman. ,,Als je nog een contract voor een jaar hebt, ga je meestal met elkaar rond de tafel. Het zou kunnen dat ik nog een jaar blijf, het zou kunnen dat ik eventueel weg ga. Dat weet ik niet’', zegt de verdediger, die tot zijn blessure aanvoerder van Ajax was maar nu voorlopig genoegen moet nemen met een rol als reserve.

Veltman is van de huidige selectie een van de drie spelers die er in het seizoen 2012/2013 ook al bij waren toen Ajax tegen Real Madrid voetbalde in de Champions League. In de groepsfase waren de Madrilenen toen twee keer duidelijk te sterk. In februari staan beide clubs, in de achtste finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi, opnieuw tegenover elkaar.