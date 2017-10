Aanvoerders spelen komend weekend met regenboogband

Met het dragen van de regenboogband vragen de sporters aandacht voor diversiteit in zowel het betaald als amateurvoetbal. Gisteren was het National Coming Out Day.



,,Het dragen van deze bijzondere aanvoerdersband doen wij om collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen te steunen en bij te dragen aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit," zegt VVCS-voorzitter Danny Hesp. ,,Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet met plezier kunnen deelnemen aan zijn of haar favoriete sport, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is."



,,Regenboogbanden drukken de kern van sport voor iedereen uit: alle verschillen zijn welkom zodat iedereen zich thuis voelt en daardoor met plezier sport. Sport wordt leuker en sterker als we iedereen insluiten, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht," zegt Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation.