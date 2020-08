Absentie Sylla Sow draait uit op arbitrage

De absentie van Sylla Sow op het trainingsveld van RKC Waalwijk draait waarschijnlijk uit op een zaak voor de arbitrage-commissie van de KNVB. De voetbalbond bevestigde dat er arbitrage is gevraagd. Een datum is nog niet gepland.

Bij spoedarbitrage duurt het maximaal zes weken voor de partijen elkaar in Zeist treffen. Het zal waarschijnlijk gaan over de rechtsgeldigheid van de optie in het contract met Sow, die de Waalwijkse club al in 2019 lichtte. Zaakwaarnemer Wessel Weezenberg gaat die vermoedelijk aanvechten om zo te bepleiten dat Sow transfervrij is.

Normaal zouden clubs die interesse hebben in Sow contact zoeken met RKC. Daar kunnen ze proberen overeenstemming te bereiken over een afkoopsom voor het nog een jaar doorlopende contract. Dat die clubs het via de zaakwaarnemer spelen duidt erop dat Sow in de markt is gezet.

Het Laatste Nieuws maakte vorig week melding van de interesse van KAS Eupen voor Sow. Hij zou er de vertrokken Bosniër Smail Prevljak op moeten volgen. Volgens de Belgische krant had Sow ‘zijn kat gestuurd’ naar de training van RKC. Dat komt er op neer dat een speler met opzet de trainingen mijdt om een conflictsituatie te creëren.

RKC Waalwijk doet geen mededeling over de kwestie. Zaakwaarnemer Wessel Weezenberg ontkende vorige week met klem dat de absentie van Sow met een eventuele transfer te maken zou hebben. Hij voegde er aan toe dat er snel een oplossing zou komen. Gisteren reageerde hij niet op oproepen.

Dat beide kampen zwijgen wijst erop dat ze rekening houden met een juridische afwikkeling van de zaak. Bij een slepend arbeidsconflict kan de arbitragecommissie van de KNVB gevraagd worden om een bindende uitspraak te doen. Als er over en weer flink met modder is gegooid is er al gauw sprake van verstoorde arbeidsverhoudingen. Dat kan ook een reden zijn om een contract te ontbinden. Het verklaart de terughoudendheid van RKC.