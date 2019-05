Accountants waarschuwen KNVB: helft profclubs staat op omvallen

,,Mede door de grote nadruk op de sportieve prestaties zijn clubs financieel kwetsbare organisaties", zo staat te lezen in het flinke document van de NBA, dat zich baseert op cijfers van het seizoen 2017-2018. ,,Al meerdere jaren is er bij veel clubs sprake van een negatief exploitatieresultaat vóór transferopbrengsten. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de transferopbrengsten jaarlijks sterk wisselen. Dit zorgt voor een eveneens zeer wisselend nettoresultaat met in veel gevallen een minimaal of zelfs negatief eigen vermogen. De financiële weerstand is in veel gevallen nihil. Aan het eind van het seizoen 17-18 ging het om een kwart van de Eredivisieclubs en zelfs tweederde van de clubs in de Eerste Divisie.”