Achtbaan van emoties bij Leeuwinnen, vooral bij Van de Sanden: ‘Ik heb twijfels gehad’

Door Tim Reedijk



Publiek in de Grolsch Veste én een klinkende 7-0 zege op Noorwegen, toch de nummer twaalf van de FIFA-wereldranglijst. Alle reden voor blije gezichten, zou je zeggen, een maand voor de Olympische Spelen. Toch zaten er in het oefenduel meer emoties dan sec blijdschap. Niet gek, want morgenochtend gaat bondscoach Sarina Wiegman met alle speelsters in gesprek over haar olympische selectie, bestaande uit achttien speelsters en vier reserves die pas bij de wedstrijdselectie geroepen kunnen worden als er iemand wegvalt. Iets na het middaguur wordt die selectie bekend voor de buitenwacht, zo is de verwachting.