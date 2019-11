Achterstand op België blijft gelijk na magere coëfficiëntenweek

In de Champions League leverde de remise van Ajax dus 0,2 punten op. De deelnemers aan het miljoenenbal van de concurrentie - Oekraïne (Sjachtar), Turkije (Galatasaray) en Oostenrijk (RB Salzburg) - wisten allen ook niet te winnen. Sjachter sleepte een gelijkspel uit het vuur tegen Dinamo Zagreb (3-3), Galatasaray werd vernederd door Real Madrid met liefst 6-0 en RB Salzburg pakte een punt tegen Napoli: 1-1. Geen schade dus.



PSV trof in LAKS Linz vanavond een Europa League-tegenstander uit een concurrerend voetballand. De nederlaag komt coëfficiënt-technisch dan ook niet goed uit, al kan Nederland wel een tikkie hebben na de eerdere Europese successen dit seizoen. Oostenrijk, dat twaalfde staat op de ranglijst, pakte deze jaargang nog niet de helft van de punten (3.600) die Nederland veroverde: 7.800.



Oekraïne, de eerste achtervolger, verzamelde 0,6 punten deze week. Turkije pakte slechts 0,4 punten omdat alleen Istanbul Başakşehir wist te winnen. Trabzonspor en Besiktas verloren vanavond opnieuw.



Als we naar boven kijken, komt Nederland als eerst nummer acht België tegen. De Belgen hebben 2,15 punten meer, dat ook al zo was vóór vanavond. Zowel Nederland als België pakte deze week namelijk 0,8 punten voor de coëfficiëntenranglijst. Club Brugge en Racing Genk verloren in de Champions League, KAA Gent - dat VfL Wolfsburg klopte - en Standard Luik - dat te sterk was voor Eintracht Frankfurt - harkten vanavond in de Europa League namens onze zuiderburen de punten binnen.



De achterstand op de Belgen is dit seizoen echter al flink geslonken: De Belgen sprokkelden 6.000 punten, 1.800 minder dan Nederland.