AD Voetbalpodcast | ‘FC Utrecht-Ajax is al jaren het dieptepunt’

Antony is onderweg naar Manchester. Gakpo weet niet waar zijn toekomst ligt. Arnesen moet ook op zoek naar een nieuwe baan. Spreekkoren en vuurwerkbommen. Negenklappers. En meer. Het komt allemaal aan bod in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka.

De kogel lijkt door de kerk. Antony is op weg naar United voor bijna 100 miljoen euro.‘Zo’n bod kan je als voetbalbedrijf niet weigeren. Strik eromheen’, zegt Mossou. ‘Het is volkomen krankzinnig, maar als je naar de bedragen kijkt die in de Premier League worden betaald, dan past het wel.’

‘Ze hebben genoeg goede spelers bij Ajax. Voor de eredivisie zal het geen ramp zijn, misschien voor de Champions League’, vult Gouka aan. ‘Het zou een economisch delict zijn als ze het laten lopen. Als Ajax twee seizoenen Champions League speelt en de groepsfase overleeft, dan hebben ze hetzelfde bedrag.’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media

Zonder Antony won Ajax bij FC Utrecht. Maar in het stadion ging veel mis met de supporters. Mossou: ‘We hebben in veel stadions excessen gezien. Maar ik vind Utrecht-Ajax wel al jaren het dieptepunt. Ik heb ooit een heel stadion horen zingen over de moeder van Sneijder. Dat waren er geen duizend en zelfs de hoofdtribune zong mee. De sfeer bij FC Utrecht-Ajax is extremer dan bij Feyenoord-Ajax.’

In Rotterdam moeten ze op zoek naar een nieuwe TD. ‘Arnesen heeft nog een contract tot het einde van het jaar. Maar Feyenoord wil kijken of ze daar eerder vanaf kunnen. Dat heeft te maken met zijn gezondsheidsproblemen’, legt Gouka uit. ‘Maar als ze zeer zeer zeer tevreden zouden zijn over hem, nemen ze toch niet op deze gronden afscheid van hem?’ reageert Mososu.

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.