ADO-aanvoerder Meijers: Wij hebben allemaal een schuldgevoel

Les van Vites Vitesse gaat naar de haaien: ‘Het werkt gewoon niet met Sloetski’

27 november ARNHEM - Vitesse staat onder hoogspanning. Met belabberd voetbal en vier nederlagen op rij zit coach Leonid Sloetski op de schopstoel in Arnhem. De achterban baalt van de Rus aan het roer. ,,Kijkend naar het voetbal is de conclusie glashelder”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Dit is het gewoon niet.”