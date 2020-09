ADO contracteert ‘Morning Glory’ Ravel Morrison: ‘Hij had moeite met de verwachtingen’

Teruglezen | Rake kopbal is NEC te machtig tegen Almere City: 0-1

20 september NIJMEGEN - NEC gaat vanavond (aanvang 20.00 uur) in eigen huis op zoek naar de derde overwinning op rij tegen Almere City. Het is ook meteen de vierde krachtmeting op rij met een ploeg die wil meedoen om de bovenste plaatsen in de eerste divisie.