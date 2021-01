ADO Den Haag: ervaren nieuwelingen moeten ploeg uit dal trekken

Door Marijn Abbenhuijs Verloopt het seizoen naar wens? ADO Den Haag heeft een slechte eerste seizoenshelft achter de rug. Er stonden meer trainers voor de groep dan dat er overwinningen werden geboekt en bij de negen nederlagen zat een beschamende 6-0 tegen Sparta, tijdens de debuutwedstrijd van Ruud Brood. Onder de huidige trainer leek de Haagse ploeg zich vervolgens eventjes op te richten, maar in de laatste wedstrijd van 2020 kwam het weer heel zwak voor de dag. In het thuisduel met concurrent PEC Zwolle creëerde ADO amper een kans en verloor het kansloos. In de komende week, met wedstrijden tegen RKC en VVV, staat ADO onder grote druk.

Wordt het een spannende transferperiode? Martin Jol gaf het vorige maand op deze site al aan: het technisch hart van ADO had zich afgelopen zomer in eerste instantie gefocust op het halen van jonge spelers. Daarna moest de ervaren kern worden hervormd. Maar dat tweede gedeelte was niet naar wens verlopen. Daarom heeft de club vorige week, vlak voor de jaarwisseling ADO al zaken gedaan op de transfermarkt. Met Daryl Janmaat en Marko Vejinovic werden er twee ervaren spelers toegevoegd aan de jonge Haagse selectie. Nu wil ADO graag nog een directe versterking voor de aanvalslinie halen. Daar tegenover staat dat de grote spelersgroep uitgedund moet worden.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

In de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, op 28 november, maakte Ricardo Kishna zijn rentree. Voor het eerst sinds drie jaar was hij weer voetballer. De linksbuiten liet sindsdien bij vlagen alweer zien wat hij in huis heeft. Nu ADO met Janmaat en Vejinovic twee nieuwe spelers heeft die de kar kunnen trekken, kan Kishna zich nadrukkelijker focussen op waar hij het beste in is: acties maken en kansen creëren.