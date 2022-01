ADO Den Haag komt niet voorbij zwak De Graafschap

Het is ADO Den Haag niet gelukt de thuiswedstrijd tegen een zwak De Graafschap te winnen (0-0). Ook vielen bij de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie met aanvaller Eljero Elia en middenvelder Gregor Breinburg in de eerste helft al twee spelers geblesseerd uit.

Vooral de kwetsuur van Elia leek ernstig. De 34-jarige aanvaller moest op een brancard het veld verlaten. Voor hem in de ploeg kwam Ricardo Kishna. De oud-Ajacied kreeg in de slotfase een goede kans, maar zijn kopbal leverde geen treffer op.

De Doetinchemmers speelden, net als de laatste weken, erg zwak en liepen vooral achter ADO aan.

ADO staat 3de met 45 punten, 7 minder dan koploper FC Volendam. De Graafschap staat op plek 7 met 41 punten.

Vlaai

VVV heeft de terugkeer van de supporters in stadion De Koel opgeluisterd met een spectaculaire overwinning. De ploeg van trainer Jos Luhukay gaf tegen FC Dordrecht een voorsprong van 2-0 uit handen, maar trok de wedstrijd in de laatste minuten alsnog naar zich toe: 4-2. De 1800 supporters van VVV die voor het eerst in bijna drie maanden weer het stadion in mochten, werden bij binnenkomst getrakteerd op een stuk vlaai. Ze zagen hun ploeg daarna sterk beginnen aan het duel met Dordrecht. Nick Venema opende na een half uur de score. De huurling van FC Utrecht kon de bal intikken op aangeven van Joeri Schroijen, ingeleid door een fraaie pass van Kees de Boer. Venema miste aan het begin van de tweede helft een strafschop.

Een andere huurling van FC Utrecht, Rayan El Azrak, verdubbelde na bijna een uur spelen met een schot van afstand de Limburgse voorsprong. FC Dordrecht trok de stand echter weer gelijk via doelpunten van de invallers Nikolas Agrafiotis en Seydine N’Diaye. In de verhitte slotfase, met heel wat opstootjes op het veld, trok VVV de wedstrijd naar zich toe via treffers van Schroijen en de ingevallen Sven Braken.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Pastoor

Hekkensluiter Almere City FC heeft in de Keuken Kampioen Divisie thuis tegen Telstar een punt gepakt (0-0). De thuisploeg, onder leiding van trainer Alex Pastoor, had wel het betere van het spel en kreeg de grotere kansen, maar kwam niet tot scoren. Nummer 13 Telstar was in Flevoland nauwelijks gevaarlijk.

Almere moest al vroeg doelman Agil Etemadi wisselen na een botsing. Zijn vervanger Nordin Bakker kreeg niet veel te doen. Bij Telstar moest collega Ronald Koeman wel een paar keer redden, zoals op enkele pogingen van middenvelder Lance Duijvestijn. In de slotfase kwam Almere nog een paar keer dicht bij de winnende treffer, maar onder andere een schot van Jeffry Puriel raakte de paal.

Almere City FC staat met 18 punten laatste en heeft nu nog 2 punten achterstand op FC Dordrecht, dat 19de staat. Telstar heeft 27 punten.