ADO Den Haag legt zoon Prince Polley vast

De in Rotterdam geboren Polley werd vorig jaar in de zomer opgepikt door ADO nadat hij was vertrokken bij de jeugd van Feyenoord. De ex-speler van JHR en Spartaan 20 begon in Den Haag als rechtsbuiten, maar werd omgeschoold tot back. Op die positie maakte hij dit seizoen zijn debuut voor de hoofdmacht van ADO in de bekerwedstrijd tegen OJC Rosmalen. In de eredivisie kwam hij nog niet in actie.