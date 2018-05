ADO Den Haag op jacht naar mirakel in Arnhem

Kritische KNVB-baas Gudde: Je moet weten hoe Simeone speelt met Atletico

8:59 KNVB-directeur Eric Gudde vindt dat trainers in Nederland zich breder moet gaan ontwikkelen en moeten inzien dat hun vak tegenwoordig meer inhoudt dan ‘alleen een traininkje leiden’. ,,Je moet tegenwoordig trainer-coach-manager zijn, dat vraagt deze tijd,’’ zegt de baas van het Nederlandse voetbal vandaag in een groot interview in AD Sportwereld.