ADO Den Haag op jacht naar zege in degradatiekraker tegen hekkensluiter Emmen

Nijhuis fluit heetgeba­ker­de Griekse derby Aris-PAOK

11 december Bas Nijhuis leidt zondag in Thessaloniki de Griekse stadsderby tussen Aris FC en PAOK. Nijhuis was aanvankelijk door de KNVB aangesteld als VAR bij de Eredivisie-wedstrijd Willem II - Sparta. Rob Dieperink vervangt de Enschedeër achter de tv-schermen in het VAR-centrum in Zeist.