ADO Den Haag opnieuw in het rood

Volgens de clubleiding gaat ADO in financieel opzicht de goede kant op. In de ingediende begroting voor het vorige seizoen was nog rekening gehouden met een verlies van 3 miljoen euro.



De netto-omzet van ADO Den Haag steeg met 700.000 euro, naar 15,6 miljoen euro. De directie verwacht deze stijging door te zetten, mede doordat de thuiswedstrijden van AZ momenteel in het Haagse stadion worden gespeeld. De transferinkomsten vielen 800.000 euro hoger uit en dat kwam met name door de transfer van Bjørn Johnsen naar AZ.



Het garantievermogen is positief en bedraagt 1,4 miljoen euro. De liquide middelen zijn gestegen van 2 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro. In het huidige boekjaar (2019/2020) verwacht de Haagse club het resultaat verder te verbeteren, wat de noodzaak van financiering door grootaandeelhouder UVS moet wegnemen.