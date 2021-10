ADO Den Haag pakt periodetitel in Keuken Kampioen Divisie na ruime zege in Maastricht

Donderdagavond kreeg ADO Den Haag nog zes punten in mindering van de KNVB, maar dat geldt alleen voor de eindranglijst in de Keuken Kampioen Divisie. Met het winnen van de eerste periode heeft ADO zich nu dus al geplaatst voor de play-offs om promotie naar de eredivisie in mei 2021, als de club dan nog bestaat. Er hangt de club nog altijd een faillissement boven het hoofd.



ADO Den Haag heeft wel extra tijd gekregen van de KNVB om het vege lijf nog te redden. Pas als het eind oktober geen sluitende begroting heeft ingediend, dreigt de KNVB-licentie te worden afgenomen. De redding van de club staat of valt nog altijd met de komst van een nieuwe grootaandeelhouder. De club is er al meerdere keren niet in geslaagd een sluitende begroting aan te leveren bij de KNVB. Daarvoor heeft het inmiddels dus zes punten in mindering gekregen. Het is wachten op een garantstelling van 5 miljoen euro. De periodetitel levert ADO naast het Bronzen Schild ook nog 60.000 euro op, maar daar is de club bij lange na niet mee gered.