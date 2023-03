ADO Den Haag wil door met Dick Advocaat (75): onduidelijkheid over functie

ADO Den Haag wil door met Dick Advocaat. De 75-jarige oefenmeester nam in november het stokje over van de ontslagen Dirk Kuyt en werd aanvankelijk gestrikt om het seizoen af te maken, maar de Hagenaars hopen de samenwerking te verlengen.

Het gaat om een verlengd verblijf als hoofdtrainer of als technisch adviseur. Het moet nog blijken of Advocaat, die al meermaals zijn voetbalpensioen aankondigde, dit zelf ziet zitten. Als Advocaat als technisch adviseur verbonden blijft, is het de bedoeling dat de Hagenaar de nieuwe technisch directeur, die er op korte termijn moet gaan komen, gaat ondersteunen.

Maar de mogelijkheid ligt dus ook nog open dat Advocaat, die in november instapte als opvolger van Dirk Kuyt, trainer van ADO blijft. Eerder zei Advocaat voor de camera's bij ESPN voorafgaand aan het duel met FC Eindhoven er wel uit te zijn. ‘Maar ADO weet het nog niet', zei Advocaat. Naar aanleiding van het nieuws stelt de trainer in een korte reactie dat het nieuws onverwachts komt en hij er op dit moment nog over moet nadenken.

Gesprek met Beristain

Advocaat vertelde gisteren op de persconferentie in aanloop naar het duel met Willem II van vanavond dat hij komende week een gesprek met voetbaladviseur Ignacio Beristain van eigenaar Bolt heeft. Daarin zal de rol van Advocaat richting volgend seizoen uiteraard het belangrijkste gespreksonderwerp zijn.

Met ADO is Advocaat volop verwikkeld in de strijd om een play-offticket. De Haagse ploeg kan dat nog binnenhalen door het winnen van de vierde periodetitel of via de ranglijst, als ADO bij de eerste acht ploegen eindigt. De achterstand van ADO op nummer 8 MVV is op dit moment twee punten.