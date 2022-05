ADO Den Haag zet FC Eindhoven eenvoudig opzij en blijft in de race voor promotie naar de eredivisie

Daarmee was er al een stevig fundament gelegd voor de return in Noord-Brabant. En in het Jan Louwers Stadion kwam de finaleplaats van ADO ook niet meer in gevaar. Want hoewel de ploeg van Rob Penders, die dit seizoen verrassend als derde is geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie, net als afgelopen dinsdag sterk aan de wedstrijd begon, kon het nooit echt een vuist maken. De kansen die ADO in Den Haag nog weggaf, kwamen er dit keer niet.