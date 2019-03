ADO en Immers naderen elkaar: ‘Ik heb er vertrouwen in’

Door Yorick Groeneweg



De clubleiding van ADO Den Haag had de eerste contractbesprekingen al gevoerd toen er dit seizoen in de eredivisie nog geen handvol wedstrijden gespeeld was. De ervaren middenvelder wordt in Den Haag als voorbeeld gezien. Ondanks dat Lex Immers 32 jaar oud is, loopt hij nog altijd voorop en is de Hagenaar ook een zekerheidje in het elftal van trainer Fons Groenendijk. Zo miste de controleur dit seizoen nog geen wedstrijd bij de nummer 12 van de eredivisie.



Net zoals verleden jaar basisspelers als Aaron Meijers, Tom Beugelsdijk en Danny Bakker bijtekenden, was het de verwachting dat Immers dat ook zou doen. Maar, tot nu toe kwam het daar nog niet van. Begin dit kalenderjaar maande Immers zijn club zelfs tot haast, want er was belangstelling genoeg van andere clubs in de eredivisie.

Quote Het kan zijn dat ik volgend jaar ergens anders speel Lex Immers

De Haagse middenvelder in deze fase van zijn loopbaan in een ander shirt dan het voor hem zo vertrouwde groen en geel? Het is lastig voor te stellen. ,,Maar alles kan in het leven”, stelt Immers, die eerder ook bij Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge voetbalde. ,,Het kan zijn dat ik volgend jaar ergens anders speel. Ik heb nog niet verlengd en ga daar niks over vertellen. We zijn nog in gesprek, het is afwachten.”

Toch heeft Immers er een goed gevoel bij. ,,Ik ben er nog niet uit met ADO, maar ik heb er vertrouwen in. We zien wel hoe snel we elkaar naderen.”