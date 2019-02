ADO en PEC strijden voor plek in linkerrijtje

Sloetski grijpt in bij Vitesse: systeem met twee spitsen en Van der Werff op de bank

15:07 ARNHEM - Leonid Sloetski grijpt in bij Vitesse. Om de sportieve crisis te bezweren, kiest de Russische coach een ander concept in Arnhem. Hij schakelt tegen Willem II over op het twee spitsen-systeem. Daarbij belandt aanvoerder Maikel van der Werff op de bank.