ADO is na rampseizoen de opluchting van het lijfsbehoud al voorbij

Hoe raakt de coronacrisis de club?

Morgen had ADO Den Haag de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, thuis tegen PEC Zwolle. Degradatie dreigde, al zullen we de uitkomst nooit weten. Covid-19 zette de wereld en dus ook de eredivisie op zijn kop. ADO kwam met de schrik vrij, omdat de KNVB met de competitie besloot te stoppen zonder degradanten aan te wijzen. Voor grote vreugde zorgde het niet, de coronacrisis ligt als een deken over de club.



Je zal het misschien niet zeggen als je de ADO-spelers in het Zuiderpark weer ziet trainen. Ook al zijn de groepjes klein en is er afstand, de bal rolt. Maar in dezelfde week dat ook de jeugd weer De Aftrap op mocht, was even verderop de uitvaart van Dolf Niezen. De laatste nog levende speler uit de (lands)kampioenselftallen uit 1942 en 1943 overleed op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van het virus.



De precieze gevolgen voor de club kan algemeen directeur Mohammed Hamdi nog niet inschatten. Er is sinds deze week dan een richtlijn voor het korten van de salarissen tot wel twintig procent, de clubleiding moet voor uitvoering daarvan eerst nog met de spelers in gesprek. De meeste kosten zijn er ook nog, terwijl inkomsten voor een langere periode achterblijven. Blijven sponsors overeind? Wanneer is voetballen in een vol stadion weer mogelijk? Het zorgt voor veel onzekerheid.