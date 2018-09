ADO kent geen problemen met amateurs van OJC Rosmalen

Door Yorick Groeneweg



De thuisploeg mocht op een bomvol sportpark De Groote Wielen 23 minuten hopen op een verrassing, maar daar maakte ADO abrupt een einde aan. Binnen een minuut scoorden de Hagenaars direct twee keer. Eerst krulde eredivisietopscorer Nasser El Khayati een vrije trap over de muur in het doel, kort daarna was het Necid die voor het eerst bij ADO trefzeker was. De Tsjechische spits schoot zo hard, dat het niet verwonderlijk was dat de bal even later lek bleek.