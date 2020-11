ADO knokt zich naar punt tegen Heerenveen bij rentree Kishna

ADO Den Haag heeft zich enigszins gerevancheerd van de 6-0 nederlaag die het vorige week leed tegen Sparta. De ploeg van Ruud Brood knokte zich in het Cars Jeans Stadion naar een 1-1 gelijkspel tegen SC Heerenveen. Ricardo Kishna maakte voor het eerst sinds 17 september 2017 weer minuten in een officieel duel.

Door Marijn Abbenhuijs



ADO toonde vanaf het begin van de wedstrijd aan dat het zich graag wilde revancheren voor de 6-0 nederlaag van vorige week tegen Sparta. Trainer Ruud Brood had zijn elftal op vier posities gewijzigd. Boy Kemper, Pascu, David Philipp en Michiel Kramer speelden in plaats van Dante Rigo, Ravel Morrison, Samy Bourard en Nikos Karelis. Van het nieuwe viertal maakte met name Pascu de indruk dat hij zijn kans met beide handen aan wilde grijpen. De 20 jarige Spanjaard, afgelopen zomer transfervrij overgenomen van Valencia, stond voor het eerst sinds zijn komst naar Den Haag in de basis.

De jonge middenvelder drukt meteen zijn stempel op het spel van ADO. In een beginfase waarin de Haagse ploeg al snel een aantal goede kansen creëerde, stond hij aan de basis van de twee grootste mogelijkheden. In beide gevallen zette hij Philipp met een goede steekpass voor de keeper. In eerste instantie ging de Duitse aanvaller daar niet goed mee om, maar in de dertiende minuut bleef hij wel koel en bracht hij ADO op een 1-0 voorsprong.



Wrang genoeg voor de Haagse ploeg en Pascu in het bijzonder was het dat SC Heerenveen drie minuten later alweer op gelijke hoogte kwam. Zo doortastend als hij de Spanjaard in aanvallend opzicht was, zo matig was zijn optreden bij de gelijkmaker van Joey Veerman. Pascu liet de Volendamse middenvelder uit zijn rug weglopen, waarna hij eenvoudig kon binnenschieten.

Na het enerverende eerste kwartier van de wedstrijd sloeg het duel echter nagenoeg dood. Het tempo lag laag en beide ploegen creëerden weinig kansen. Wel was de invalbeurt van Ricardo Kishna een hoogtepunt in Haags opzicht. De 25-jarige aanvaller had sinds 17 september 2017 geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Toen scheurde hij tijdens ADO-Ajax zijn kruisband en begon hij aan een lange en zware periode waarin hij weer wedstrijdfit moest zien te worden.

Dat is de in Den Haag geboren voormalig speler van Ajax, Lazio en Lille nu. Dat hij dat tegen SC Heerenveen mocht laten zien, leek van tevoren al wel duidelijk. Maar dat hij ruim een uur in actie zou komen, was niet voorzien. Omdat Philipp na 28 minuten geblesseerd het veld moest verlaten, kwam Kishna toen al in het veld.

Elf minuten na zijn invalbeurt liet hij al een vleugje van zijn klasse zien. Met een mooi hakballetje bracht hij Ilay Elmkies in stelling. Die kon vrij uithalen, maar zag zijn poging geblokt. Het was meteen de grootste kans die ADO na het eerste kwartier nog creëerde. Daarna werd het een kwestie van tegenhouden. Maar de Haagse ploeg voorkwam wel dat Heerenveen gevaarlijk kon worden en bleef uiteindelijk vrij eenvoudig overeind. Daarmee rechtte ADO enigszins de rug na de enorme blamage tegen Sparta.

