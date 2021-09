ADO maakt twee keer achterstand goed, MVV al snel klaar met Telstar

video's Ontspannen Van Gaal geniet volop van hilarische persconfe­ren­tie: ‘Ho, nou zeg ik te veel’

3 september Louis van Gaal zit prima in zijn vel. Reageerde de bondscoach in het verleden soms geprikkeld of ronduit chagrijnig op vragen van de pers, vandaag toonde hij zich in een bij vlagen hilarische persconferentie openhartig, goedgemutst en vooral uiterst ontspannen. Hoogtepunt: een applausjes voor een opmerking van Stefan de Vrij. ‘Ho, nou zeg ik te veel.’