ADO moet op zoek naar technisch manager na vertrek Martin Jol

‘Slechtste veld van eerste divisie’ speelklaar gemaakt voor bekerkra­ker

17:17 Vanavond staat in Rotterdam het bekerduel tussen Excelsior en Vitesse op het programma. Maandag vermaakten de spelers van Excelsior zich nog in een sneeuwwit Van Donge & De Roo Stadion, maar enkele uren voor het duel in de kwartfinales van de TOTO KNVB-beker is daar nog weinig van over.