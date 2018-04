ADO neemt geen risico met topscorer Johnsen

Door Wietse Dijkstra ADO gaat ervan uit dat Johnsen er zondag gewoon bij is. ,,Naar alle waarschijnlijkheid sluit hij morgen weer aan’’, aldus trainer Fons Groenendijk in zijn vanwege Koningsdag vervroegde perspraatje. ,,Bjørn heeft tegen Heerenveen een enkelblessure opgelopen en heeft nog pijn met het trappen van een bal. Vandaar dat we hem een dag extra rust geven.’’ Tegenover de afwezigheid van Johnsen stond de terugkeer van Tyronne Ebuehi. De rechtsback, die al twee maanden sukkelt met liesklachten, trainde vandaag voor het eerst weer mee met de groep. Net als de van zijn bovenbeenblessure herstelde Sheraldo Becker, die begin deze week al aansloot. Groenendijk dat hij beide spelers weer inzetbaar zijn tegen PSV.

Play-offs

ADO zal iedereen hard nodig hebben om nog een kans te maken voor de play-offs. Wat dat betreft kwam het goed uit dat er afgelopen weekeinde niet werd gevoetbald. ,,De rust heeft ons wel weer goed gedaan’’, aldus Groenendijk. ,,De laatste wedstrijd tegen Heerenveen waren we niet fris. Het piept en kraakt een beetje aan alle kanten. We merken wel dat we naar het einde van het seizoen gaan. Dan is het wel goed om een keer het gas eraf te halen.’’



Ondanks de nederlaag bij Heerenveen heeft Groenendijk de hoop op de play-offs nog niet opgegeven. ,,Ik heb wel degelijk het gevoel dat het kan. Het klinkt misschien raar, maar we hebben het in eigen hand. Als je twee keer een goed resultaat haalt, denk ik dat je play-offs speelt. Dat zou een geweldige prestatie zijn voor deze groep. Je speelt zondag tegen de terechte kampioen, de meest constante ploeg. Om een kans te maken moet je iets extra’s brengen. Dan moet het maar nog een keer uit je tenen komen.’’