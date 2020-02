ADO onderzoekt spreekkoren: nog geen meldingen over kwetsende teksten richting Ihattaren

Over de precieze tekst van het spreekkoor lopen de lezingen sterk uiteen. De één hoorde er ‘Mo, waar is je vader nu?’ in, verschillende ADO-supporters lieten al weten dat het toch echt om ‘homo’s vieren carnaval’ ging.



De club bestudeert nu onder andere beelden en geluiden uit het stadion om na te gaan wat er precies gebeurd is. Vooralsnog heeft ADO van de stewards, politie en of arbitrage nog geen enkele melding of bevestiging gekregen dat het om een voor Ihattaren kwetsend spreekkoor zou gaan.



PSV wacht een onderzoek van ADO naar de vermeende kwetsende woorden af. Trainer Ernest Faber had het – zoals velen – zelf niet gehoord, maar gaf zaterdagavond al wel aan het schandalig te vinden als er daadwerkelijk dingen over een verdrietige gebeurtenis uit het privéleven van Ihattaren zijn geroepen.