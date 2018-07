ADO sprankelt niet, maar boekt wel oefenzege tegen Panathinaikos

Na halfslachtig ingrijpen van de verdediging van ADO maakte Ilias Chatzitheodoridis al na drie minuten de openingstreffer voor de Griekse nummer 11 van afgelopen seizoen. ADO had het in eerste instantie moeilijk met Panathinaikos en loste via Sheraldo Becker pas na ruim twintig minuten het eerste schot op doel.



Een paar minuten later flitste de buitenspeler langs zijn tegenstander en zag zijn voorzet worden binnengeschoten door John Goossens. Elson Hooi zette de Hagenaars nog voor rust op voorsprong na opnieuw een actie van Becker.



Na de onderbreking werd het duel rommeliger en hadden beide ploegen moeite met het vinden van openingen. De voor Hooi ingevallen Melvyn Lorenzen schoot op de benen van doelman Kostas Kotsaris. Invaller Yuning Zhang maakte vlak voor tijd de derde treffer voor de thuisploeg.



ADO moest het tegen de Grieken nog doen zonder de buiten de selectie gelaten Dion Malone, die ’s middags in het stadion nog een training afwerkte met de van een blessure herstellende Aaron Meijers. Shaquille Pinas verving Bas Kuipers als linksback, die na zijn uitsluiting in het vorige oefenduel met Athletic Bilbao (3-2 winst) was geschorst.