ADO-trainer Groenendijk stoort zich aan zijn eigen ploeg

Geen woord over Ajax, maar Labyad laat zich gelden

23:50 De naam Zakaria Labyad zingt al de hele dag rond in verband met zijn aanstaande transfer naar Ajax. Hij liet het vanavond tegen sc Heerenveen (4-3) ook over andere dingen gaan door twee keer te scoren in de tweede helft, nadat hij in het eerste bedrijf totaal onzichtbaar was. ,,We zijn nog steeds favoriet.”