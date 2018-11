ADO wéér tegen Feyenoord: kans van 1 op 1,3 miljoen

Door Yorick Groeneweg



Hoe kun je stoffige theorie in het onderwijs beter toegankelijk maken door er via het voetbal een praktisch sausje over te gieten?



Twee clubs die tegen elkaar loten in het bekertoernooi, en dat drie jaar achter elkaar, zoals het geval is met Feyenoord en ADO Den Haag. Samen met vwo-leerling Maarten Pijpers en enkele collega’s die op de Haagse middelbare school De Populier wiskunde geven, dook docent Arjan van der Meij deze week in dit kansberekeningsvraagstuk. Hun eerste opgave: hoe groot de kans is dat Feyenoord en ADO überhaupt gekoppeld worden? ,,Die kans, dat ze in de Kuip tegen elkaar spelen, blijkt 0,91 procent’’, vertelt Van der Meij.