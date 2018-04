Advies voor FC Twente: 'Houd je volgend seizoen verre van arrogantie'

Vitesse danst op het graf van FC Twente

8:13 ARNHEM - Zelfs de laatste ademteug is FC Twente niet gegeven. Eén speeldag voor het einde van de competitie heeft Vitesse de club uit Enschede met een ferm nekschot naar de eerste divisie gedirigeerd. De slachtpartij van 5-0 in GelreDome levert de Arnhemse equipe het felbegeerde ticket voor de play-offs op. Interim-coach Edward Sturing zet de toon in de hoofdstad van Gelderland.