Advocaat geniet van Malacia: ‘Dat hoofdje van hem, geweldig’

Marcos Senesi was in de ogen van Dick Advocaat de grote uitblinker bij Feyenoord tegen Willem II (2-0). Maar de in Rotterdam nog altijd ongeslagen coach had ook weer genoten van de onvermoeibare linksback Tyrell Malacia.

De combinatie met gelegenheidslinksbuiten Ridgeciano Haps kan nog wel beter, vindt Advocaat. ,,De eerste helft ging goed, maar je ziet dat Haps nog wel wat nodig heeft’’, bleef de Hagenaar na de zege op Willem II kritisch bij FOX Sports. ,,Maar Malacia ontwikkelt zich ook geweldig. Dat vind ik wel leuk om te zien moet ik eerlijk zeggen.’’

Lees ook Feyenoord sluit Brabantse week winnend af Lees meer

Want Advocaat heeft een zwak voor de 20-jarige back, zo bekende hij met een grote grijns. ,,Het is een jongen die je vijf keer tegenkomt, die aan de bal goed is en een enorme winnaarsmentaliteit heeft. En dat hoofdje van hem vind ik wel echt heel leuk als ik eerlijk ben. Als-ie aan het lachen is, is hij geweldig.’’

Quote Ik vond Senesi wel heel erg goed spelen. Dick Advocaat

De grote man bij Feyenoord stond centraal achterin, meende Advocaat: ,,Ik vond Senesi wel heel erg goed spelen. Over hem zijn de twijfels nu wel weg dacht ik.’’

Senesi leek juist het slachtoffer te worden van de komst van Advocaat, die aanvankelijk Jan-Arie van der Heijden de voorkeur gaf. ,,Maar op de training zag ik al zijn kwaliteiten’’, sprak hij over de Argentijn. ,,Toen had ik een keer de kans om hem gedurende de wedstrijd als rechter centrale verdediger in te brengen en toen pakte hij het al gelijk op. Ook op die positie. Daarna is hij niet meer eruit geweest.’’

Over het duel met Willem II was Advocaat wel te spreken. ,,Zeker na donderdag tegen NAC en zondag tegen PSV. Dat zijn toch drie zware wedstrijden en daar kom je op een heel goede manier doorheen. Dat is leuk om mee te maken. Ik vond dat we de eerste helft zeer goed speelden. We maken 2-0 en dan denk je dat we in de tweede helft uit kunnen lopen, maar dat gebeurde niet. Dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met de wedstrijd van donderdag. Dat waren zware omstandigheden. Maar je speelt tegen een ploeg die net onder je staat en eigenlijk zijn we niet in de problemen geweest.’’