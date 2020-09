Advocaat kan bij Feyenoord PSV-mijlpaal evenaren, wéér rood Vitesse in Amsterdam?

FC Twente - FC Groningen (vrijdag, 20.00 uur)

• FC Twente won slechts één van de laatste vijf thuisduels met FC Groningen in de eredivisie; de acht ontmoetingen in Enschede daarvoor waren allemaal een prooi voor de thuisploeg.

• Ron Jans, de man met de meeste eredivisiewedstrijden als coach van FC Groningen (264), verloor zeven van zijn twaalf duels als trainer tégen de Groningers.

• FC Groningen boekte vorige week een 0-1-uitzege bij ADO en kan voor het eerst sinds mei 2017 opeenvolgende uitoverwinningen noteren in de eredivisie; FC Twente was toen de tweede tegenstander (3-5).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Groningen. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente. © DPG Media

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam (zaterdag 16.30 uur)

• De laatste ontmoeting in de Eredivisie tussen PEC en Sparta was op 25 augustus 2019 toen het in Zwolle 2-2 werd. De thuiswedstrijd van Sparta tegen PEC Zwolle ging vorig seizoen niet door vanwege het coronavirus.

• PEC is in de laatste vier eredivisieduels met Sparta ongeslagen. De enige keer dat PEC vijf eredivisieduels op rij ongeslagen bleef tegen Sparta, was tussen 1983 en 1986 toen er 5 keer op rij gelijk werd gespeeld.

• PEC Zwolle verloor slechts één van zijn laatste acht thuisduels met Sparta, een 0-3 nederlaag op 13 augustus 2016. Loris Brogno (2) en Craig Goodwin waren destijds trefzeker voor de Rotterdammers.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Sparta. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PEC. © DPG Media

Fortuna Sittard - AZ (zaterdag, 18.45 uur)

• Vorig seizoen ging de thuiswedstrijd van Fortuna tegen AZ niet door vanwege het coronavirus. De laatste thuiswedstrijd van Fortuna Sittard tegen AZ in de eredivisie was op 7 december 2018. AZ won die wedstrijd met 0-3.

• De laatste 5 eredivisieduels tussen Fortuna en AZ werden allemaal gewonnen door AZ, met een doelsaldo van 15-2 voor de Alkmaarders.

• Ben Rienstra werd in zijn twee wedstrijden voor Fortuna Sittard twee keer gewisseld, even vaak als bij zijn 44 basisplaatsen voor AZ in de eredivisie.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van AZ. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Fortuna Sittard. © DPG Media

SC Heerenveen - VVV-Venlo (zaterdag, 20.00 uur)

• Joey Veerman was in de eerste twee eredivisieduels van dit seizoen de Heerenveen-speler met de meeste passes (89), balheroveringen (16), tackles (6), voltooide dribbels (6) en gewonnen duels (16, net als Kongolo).

• VVV hield in slechts één van de laatste dertig uitwedstrijden op het hoogste niveau de nul (0-1 tegen Groningen in februari 2020).

• VVV staat op 998 doelpunten in de eredivisie en kan de negentiende club worden met duizend eredivisietreffers.

• Heerenveen verloor in de eredivisie thuis nog nooit van VVV. De laatste keer dat de Friezen een officieel thuisduel met de Limburgers verloren, in de Eerste Divisie, was op 16 mei 1982. VVV won die dag, dankzij twee goals van Peter Ressel, met 0-2.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van VVV. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heerenveen. © DPG Media

Ajax - Vitesse (zaterdag, 21.00 uur)

• Ajax en Vitesse zijn beide nog zonder puntverlies in dit seizoen. Beide clubs hebben als enige nog geen doelpunt geïncasseerd. Ze staan voor de 70ste keer tegenover elkaar in de eredivisie. Ajax boekte 43 zeges en 9 keer werd het gelijk. Vitesse won 17 maal.

• In de laatste drie ontmoetingen tussen Ajax en Vitesse in alle competities, eindigde Vitesse telkens met 10 man.

• Dusan Tadic was direct betrokken bij zes van de laatste acht eredivisietreffers van Ajax tegen Vitesse (4 goals, 2 assists); alleen tegen Heerenveen was de aanvaller in dienst van de Amsterdammers goed voor meer goals of assists in de competitie (8, ook 6 tegen Fortuna Sittard en FC Utrecht).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Vitesse © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Ajax. © DPG Media

Feyenoord - ADO Den Haag (zondag, 12.15 uur)

• Feyenoord verloor in de eredivisie alleen vaker van Ajax (59) en PSV (45) dan van ADO (24).

• ADO heeft 4 competitiewedstrijden op rij niet gescoord. Het clubrecord is 5 duels op rij niet scoren: april-mei 1982.

• Feyenoord-coach Dick Advocaat kan voor de 2de keer in zijn trainerscarrière met een club in 17 eredivisieduels op rij ongeslagen blijven. Eerder presteerde de 72-jarige coach dit bij PSV (17) in 1997/1998.

• Aleksandar kan na Ko Stijger (DOS in 1968) en Henk Duut (Fortuna Sittard in 2000) de 3de trainer in de redivisie worden die zijn eerste 3 wedstrijden verliest zonder te scoren.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van ADO Den Haag. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Feyenoord. © AD

FC Utrecht - RKC Waalwijk (zondag, 14.30 uur)

• De laatste eredivisie-ontmoeting tussen FC Utrecht en RKC eindigde in Waalwijk in een 2-1 overwinning voor RKC.

• FC Utrecht maakte 9 van zijn laatste 10 competitiedoelpunten in de tweede helft van zijn duels. Alleen Bart Ramselaar (tegen Sparta) maakte in deze reeks een goal in de eerste helft.

• RKC verloor in 11 van zijn laatste 12 uitduels. In deze reeks voorkwam de ploeg alleen op 1 december 2019 op bezoek bij FC Utrecht een uitnederlaag (0-1 zege).

• Daniel Arzani werd vorige week de eerste Australiër voor FC Utrecht in de Eredivisie sinds Tommy Oar in 2015 zijn laatste duel speelde.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Utrecht. © DPG Media

Heracles - PSV (zondag, 16.45 uur)

• Heracles won zijn laatste 4 thuiswedstrijden in de Eredivisie en hield in die wedstrijden 3 keer de nul.

• PSV heeft zijn afgelopen 4 uitwedstrijden in de Eredivisie gewonnen. Daarvoor won de club 7 uitwedstrijden op rij niet (W0-G3-V4).

• Sinds de start van het seizoen 2015/2016 pakten alleen AZ (14), Feyenoord (14), PSV (18) en Ajax (25) thuis meer punten tegen clubs uit de traditionele top 3 dan Heracles (13).

• Eran Zahavi kan de eerste Israëliër worden die voor PSV speelt in de eredivisie. In de eredivisie gingen 11 Israëliërs Zahavi voor, waarvan Ilay Elmkies (ADO) en Eli Dasa (Vitesse) dit seizoen.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PSV. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heracles. © DPG Media

FC Emmen - Willem II (zondag, 16.45 uur)

• FC Emmen hield nog nooit de nul tegen Willem II in de eredivisie, in alle 4 de onderlinge Eredivisie-duels scoorde Willem II 2 keer

• Willem II verloor zijn laatste 4 uitwedstrijden in de eredivisie (verlies bij Heerenveen, Feyenoord, Emmen en PSV). Voor die reeks was de club 4 uitwedstrijden op rij ongeslagen in de competitie.

• Emmen scoorde minimaal 3 keer in elk van zijn laatste 3 thuiswedstrijden, een recordreeks voor de club.

• Vangelis Pavlidis is dit seizoen topscorer van Willem II met 2 goals. Pavlidis (18) staat op plek 5 van Griekse topscorers in de Eredivisie. Hij is 3 doelpunten verwijderd van Angelos Charisteas (21) op plek 4.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Willem II. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Emmen. © DPG Media