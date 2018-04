Advocaat laat zich na gewonnen degradatiekraker graag knuffelen

Door Dennis van Bergen



Bijzonder moment, kort na afloop van de wedstrijd Sparta-NAC. Als Dick Advocaat op de hem kenmerkende wijze driftig naar de catacomben beent, de euforie van de 2-1 zege nog op zijn gezicht gedrukt, wordt hij opgehouden door een man. Advocaat ontvangt een paar dikke knuffels van de op Het Kasteel onbekende persoon en vervolgens zelfs een pakkerd op zijn bol. ,,Een vriend van me”, onthult de Hagenaar na afloop. ,,Een Bredase dermatoloog en hartstochtelijk NAC-fan. Hij gunde me de overwinning kennelijk.”



Het was alsof er een last van zijn schouders was gevallen, op Het Kasteel. Zo blij was Advocaat met de 2-1 overwinning op NAC. ,,Een verdiende zege”, vond hij. Dit in tegenstelling tot zijn collega uit Breda, Stijn Vreven, die vond dat de ploegen wel aan elkaar gewaagd waren. Viel wel iets voor te zeggen. Maar Advocaat had er, in zijn ogen begrijpelijk, geen boodschap aan. ,,We wisten vooraf dat we móesten winnen. Niet alleen vanwege de drie punten. Ook vanwege het resterende programma waarin bepaalde clubs elkaar nog gaan treffen”, doelde hij onder meer op FC Twente-NAC, twee concurrenten. ,,Sparta en NAC hebben beide de momenten gehad om de zege over de streep te trekken. Uiteindelijk is het mooi dat ons dit uiteindelijk is gelukt.”