Advocaat na eerste thuisnederlaag: ‘Bij AZ ging het een stuk makkelijker dan bij ons’

AZ voetbalde makkelijker en beter dan Feyenoord, dat twee keer terugkwam van een achterstand. Na de 2-3 van Myron Boadu wist de thuisclub zich echter niet meer op te richten. ,,Ik vond ons bij fases echt heel goed spelen, maar we hebben onszelf daar niet voor beloond. Als je dan na rust weer zo’n fout maakt, dan loop je er weer achteraan. Dat kost enorm veel kracht”, aldus Advocaat. ,,We speelden tegen een elftal dat kwalitatief beter is. Maar dat wil niet zeggen dat je dan altijd verliest. Vandaag helaas wel. Zij hebben een paar heel aardige spelers. En dan druk ik me voorzichtig uit. Het ging bij hen wat makkelijker dan bij ons.”

Net over de helft van het seizoen staat Feyenoord negen punten achter op koploper Ajax. ,,Pas aan het einde van het seizoen kan je conclusies trekken, dan kunnen we zeggen of we het goed gedaan hebben of niet”, aldus Advocaat, die bezig is aan zijn laatste maanden als clubtrainer. ,,We zitten nog in de beker en kunnen ook nog steeds Europees voetbal halen via de competitie. Alles ligt nog open. We hebben het onszelf echter niet makkelijker gemaakt.”