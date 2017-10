Advocaat neemt Sneijder op in voorselectie, Van Dijk ontbreekt

Drie ere­di­vi­sie­spe­lers in voorselectie Australië

7:47 De Australische voetbalbondscoach Ange Postecoglou heeft drie spelers uit de eredivisie opgenomen in zijn voorlopige selectie van dertig spelers voor de beslissende wedstrijden tegen Honduras in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland.