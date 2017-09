Advocaat: Oranje moet niet alleen maar aan goals denken

Door Sjoerd Mossou

,,Als jullie denken dat wij even met 5-0 in Wit-Rusland gaan spelen, dan snappen jullie nog steeds niet in welke fase we zitten met het Nederlands elftal.’’ Dick Advocaat zei het vanmiddag zoals we Dick Advocaat kennen: met vuur op de tong.

,,We moeten eerst maar eens gewoon zien te winnen – en van daaruit bekijken wat er gedurende de wedstrijd mogelijk is. Je kunt een internationale wedstrijd tegenwoordig niet meer beginnen met alleen het doelsaldo in je hoofd. Je moet eerst winnen. Maar dat doelpunten belangrijk zijn, weten we zelf natuurlijk ook wel. En dat wisten we hiervoor ook al.''

Advocaat werd deze week zeventig jaar, maar de energie en bevlogenheid spatte er weer ouderwets vanaf in Zeist, aan de vooravond van twee cruciale interlands met Oranje. Scherp en ontspannen tegelijk maakte de Hagenaar zijn selectie bekend, op jacht naar twee ruime overwinningen.

Quote Zweden dat met 8-0 van Luxemburg gaat winnen? Wat is dat nou voor stomme vraag. Bondscoach Dick Advocaat

Zijn kernboodschap: het kan nog. Maar niet door bij wijze van spreken zes aanvallers en drie spitsen op te stellen. ,,Zweden dat met 8-0 van Luxemburg gaat winnen? Wat is dat nou voor stomme vraag. Dat gaat echt niet gebeuren. Luxemburg gaat net zo defensief spelen als tegen Frankrijk, daar gaat Zweden het nog taai mee krijgen, verwacht ik.’’

Babel

,,Ik denk echt dat we een goede groep hebben zo. Ryan doet het echt uitstekend bij Besiktas, een prima alternatief nu Promes er niet bij is. Ik ben helemaal niet zo pessimistisch over deze selectie. Ook niet nu jongens als De Vrij en Promes ontbreken met blessures. En nee, Sneijder schrijf ik echt nog niet af, maar als hij bij Nice niet speelt, is het een moeilijk verhaal.’’

Maar realistisch keek Advocaat ook naar de kansen van zijn eigen ploeg, en naar de eerste tegenstander van volgende week zaterdag in Minsk, Wit-Rusland. ,,Ik zou met 1-3 winnen een uitstekend resultaat vinden eerlijk gezegd,’’ aldus Advocaat. ,,Als je naar die Wit-Russen kijkt, óók in de thuiswedstrijd, dan zie je dat het helemaal geen slecht team is. Nee, als het 1-3 wordt, is het nog niet gedaan. Want dan kun je nog steeds met 2-0 of 3-0 van Zweden winnen.’’

Grap

Advocaat grapte wat over de cadeautjes die hij voor zijn verjaardag kreeg. ,,Een pyjama? Ik slaap zonder pyjama.’’ Of over zijn motivatie om er bij Oranje toch weer in te stappen, een handvol maanden geleden. Grijnzend: ,,Dat deed ik puur voor het geld.’’

Maar vanuit serieuzer perspectief snapt de bondscoach natuurlijk ook wel hoe het werkt. ,,Als we het niet redden, dan heb ik iets niet goed gedaan. Dan hebben we gefaald, heel simpel. Ik ben dit gaan doen, omdat ik erin geloofde dat het kon. En dat geloof ik nog steeds.’’

