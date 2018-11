Advocaat over ‘Venomenema’: Basisspeler zijn moet je verdienen

Door Tim Reedijk



Over de prima overwinning op De Graafschap (5-0) ging het nooit echt. Over de wedstrijd van morgenavond, Excelsior-uit, ook nauwelijks. Praatprogramma’s en media richten zich vooral op het groeibriljantje uit de Utrechtse jeugd die er in de slotfase twee maakte tegen ‘De Superboeren’. Morgen begint Venema in principe gewoon weer op de bank.



De gelouterde Advocaat maakt zich niet druk om de aandacht die zijn jonge pupil krijgt. ,,Ze roepen maar, ze doen maar. Soms zeg ik er wat over en soms niet. Ik zie hem elke dag en het is een jongen met toekomst, dat moet je als Utrecht-zijnde koesteren. En dan moet je het goede moment vinden. Uitvinden of hij de spits is die iedereen verwacht. Hij heeft zeker eigenschappen die veel jongens niet hebben.”



Volgens ‘De Kleine Generaal’ blijft Venema koel onder de commotie. ,,Hij staat er goed in. Nick is een verstandige jongen, hij lacht, heeft plezier en traint graag. Je hoeft hem niet zo veel uit te leggen. Als hij problemen heeft staat de deur open, maar hij komt niet. Hij schopt ze er gewoon in, meer niet”, legt de trainer uit. Advocaat ziet bovendien dat de spits zelfkritisch is. ,,Hij zei vorige week ook dat hij wel meer nodig heeft en dat is natuurlijk zo. Meevoetballend, het koppen. Een aantal dingen moet beter, maar primair blijft scoren en dat doet hij. Maar je kan niet van het ene op het andere moment basisspeler zijn. Dat moet je verdienen en uitstralen. Hij is er goed mee bezig, dat moet ik zeggen.”