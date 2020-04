Advocaat Visser ziet kansen voor FC Utrecht in zaak tegen KNVB

Advocaat Christian Visser sluit niet uit dat de voorzieningenrechter FC Utrecht in het gelijk stelt in de zaak die de eredivisionist tegen de KNVB gaat aanspannen. ,,De rechter zal kijken of er in strijd met de reglementen is gehandeld", zegt hij. ,,En of het een redelijk besluit was. En dat is nog maar de vraag."