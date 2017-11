Advocaat voert aantal wijzigingen door, maar wil 'wel winnen'

Advocaat houdt ook Timothy Fosu-Mensah aan de kant, de rechtsback van Crystal Palace die donderdag in Aberdeen tegen Schotland (0-1) twintig minuten voor tijd naar de kant moest met lichte hamstringklachten. Joël Veltman heeft daarom een basisplaats in het Nationale Stadion van Boekarest. Ook lonkt een basisplaats voor rechtsbuiten Steven Berghuis, die vermoedelijk de voorkeur krijgt boven Quincy Promes.

Advocaat voerde na de training samen met keeperstrainer Frans Hoek een gesprekje met PSV-doelman Jeroen Zoet. ,,Onze vriend Zoet is een beetje geblesseerd, daarom keept Jasper Cillessen weer'', verklaarde Advocaat even later. ,,De jongens moeten allemaal weer spelen komend weekeinde, we willen geen risico's nemen. Datzelfde geldt voor Fosu-Mensah. Ik wil wel graag winnen, dus ik begin zoveel mogelijk met de formatie waarvan ik zeg: die gaan dat doen.''

De Hagenaar kan in Boekarest zijn 37e overwinning als bondscoach van Oranje vieren en daarmee het record, dat hij nu nog deelt met de Engelsman Bob Glendenning, alleen in handen krijgen. ,,Dat is leuk, maar verder ook niet. Al kan ik niet ontkennen dat het eergevoel ook meespeelt.''

Voor Donny van de Beek lonkt dinsdagavond zijn debuut in Oranje. ,,Het is afhankelijk van de stand, maar die kans zit er wel in'', zei Advocaat.