Advocaat vond het verlies onnodig: 'We hebben zoveel kansen gehad'

,,Maar dan moeten we in de wedstrijden die nu komen, er wel voor zorgen dat we de kansen die we creëren, ook benutten'', zei de coach van de nummer zeventien na afloop van het duel.

De voormalig bondscoach vond het een onnodige nederlaag. ,,Als je ziet hoeveel kansen we kregen in de eerste helft, dan zou het niet raar zijn geweest wanneer we met 2-0 of 3-0 hadden voorgestaan. En dan had ik wel willen zien of Feyenoord nog had kunnen terugkomen. Verder vind ik het jammer dat we steeds zo makkelijk tegendoelpunten krijgen. Daardoor maken we het ons zelf zo vaak zo moeilijk. FC Twente is gedegradeerd, wij hebben nog een herkansing om ons te handhaven. Ik ga er vanuit dat het Sparta wel zal lukken. Dat vertrouwen moet je natuurlijk hebben en uitspreken.''