Advocaat wil karwei in Kuip afmaken: ‘We waren met iets moois bezig’

Kuyt in wachtkamer

Dirk Kuyt was de hoofdkandidaat om het nieuwe Feyenoord Onder 21 jaar onder zijn hoede te nemen, maar de Katwijker past ondanks een aanbieding voor die rol. Hij wil komend seizoen benutten om zoveel mogelijk rond te kijken op diverse trainingsvelden. Dat doet de huidige trainer van Feyenoord Onder 19 jaar, die voorbestemd is om hoofdtrainer te worden, zowel bij de jeugd en het eerste elftal van Feyenoord als bij diverse clubs in het buitenland. Of Kuyt dan over dik een jaar, als Dick Advocaat normaliter zal stoppen als hoofdtrainer, het stokje in de Kuip al overneemt, is uiteraard nog niet duidelijk.