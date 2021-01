Advocaat zet Pratto direct in de basis: ‘Als ik daarmee wacht, is het seizoen voorbij’

Pratto kwam kort voor de jaarwisseling binnen na een tip van de bekende zaakwaarnemer Vlado Lemic. Technisch directeur Frank Arnesen bracht de spits vervolgens te sprake bij de technische staf en de scouting en er werd besloten om hem inderdaad te huren van River Plate. Precies een jaar geleden ging het ongeveer op dezelfde manier met Robert Bozenik. De club kreeg een tip, zag dat hij al in de scoutingsrapporten voor kwam en intern wisten ze al snel dat de Slowaak daadwerkelijk haalbaar was.



,,En dan bekijken veel mensen hem op videobeelden’', zegt Advocaat. ,,Bij Bozenik zal ik er niet omheen draaien. Ik was daar destijds minder blij mee, want ik zag dat hij op korte termijn niet meteen zou doorbreken bij een club als Feyenoord. Hij was een speler die wat langer nodig zou hebben en ik zat er zelf, zeker toen nog, voor de korte termijn. Tien andere mensen hebben hem ook bekeken en zij gaven allemaal groen licht om hem te halen. Bij Pratto hebben we ook met diverse mensen beelden gekeken. We denken dat het een spits is die wij goed kunnen gebruiken.’'