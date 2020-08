Advocaat ziet graag snel meer fans in de Kuip: ‘Op het strand zitten ook 30.000 mensen’

‘Bozenik moet meer doen’

,,Of ik tevreden was? Dit was een oefenwedstrijd. Ik zou nooit nu al tegen Sparta spelen als ik zelf mocht kiezen. De uitslag speelt niet echt een grote rol. Belangrijker is dat we in de juiste conditie komen. De goals van Bozenik waren prima, maar hij moet meer doen. De aannames, het kopwerk bij lange ballen, het terugleggen, het meedoen. Hij is bezig met Van Persie en blijkbaar werpt dat nu al zijn vruchten af”, aldus Advocaat.



,,De sfeer in ons stadion? Tijdens de training hebben de supporters twee minuten iets geroepen en daarna was het klaar. En dan brengen ze het terug tot drieduizend fans. Zo maken we nooit fouten. We moeten voorzichtig zijn, dat is duidelijk. Maar er kan wel iets meer. Er zaten vijftigduizend mensen op het strand, hoor ik. Bij een stadion van tienduizend mensen snap ik het wel. Maar hier? Daar kunnen vijftigduizend mensen in. Ja, we hebben één speler die corona heeft opgelopen. We weten dat iemand corona kan oplopen. Dan nemen we de maatregelen. We hadden er maar eentje en geen dertien. We kijken goed uit en wassen onze handen. Maar ik kijk wel uit hoor, al is het moeilijk.”