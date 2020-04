‘Advocaten staan in de rij voor RKC Waalwijk’

,,Wij wachten af met welk besluit de KNVB naar buiten komt en hoe dat beargumenteerd wordt. Dan is er eventueel nog tijd genoeg om een advocaat te zoeken. Die staan in de rij om ons te mogen verdedigen", aldus Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk.

Van Mosselveld zag de afgelopen dagen de meest creatieve scenario's voorbij komen over de manier waarop de KNVB met de niet voltooide competitie om zou moeten gaan. ,,Er is heel wat gespeculeerd. Het meest bizarre wat ik hoorde was dat er maar geloot moest worden. Dat zou het op tv waarschijnlijk heel goed doen. Aan dat soort van speculaties doen wij niet mee.”

RKC komt, voor zover Van Mosselveld het in kan schatten, door het niet afronden van de competitie niet in financiële problemen, ook al loopt de Waalwijkse club de kaskrakers tegen Feyenoord en Willem II mis. Die zijn doorgaans goed voor de verkoop van veel losse kaarten.

,,We hebben een flinke buffer", herhaalde Van Mosselveld wat hij al vlak na het uitbreken van de coronacrisis verklaarde. Tot 1 juli kunnen we, mede dankzij de steun van de overheid, aan al onze verplichtingen voldoen. Onze salarissen liggen allemaal onder de grens die door de overheid gehanteerd wordt. Het is in dat geval: hoe groter de club, hoe groter de problemen.”

Aan boord

Na 1 juli wil Van Mosselveld iedereen bij de club aan boord houden of RKC nu in de ere- of eerste divisie gaat spelen. ,,In deze periode zonder voetbal is er minder te doen. Maar we hebben een kleine organisatie, waarin mensen gewend zijn dat ze op meerdere plekken ingezet worden. Dat zullen we ook de komende maanden blijven doen.”

Nadat duidelijk is op welk niveau RKC het komende seizoen zal acteren gaat de club aan de slag met het maken van de begroting voor 2020-2021. ,,Dan zou je eigenlijk ook al moeten weten wanneer de nieuwe competitie begint en wanneer en hoeveel publiek er bij wedstrijden kan worden toegelaten", zegt Van Mosselveld. ,,Daar hangt ook het salarishuis voor het komende seizoen mee samen.”