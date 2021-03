Afellay haalt hard uit naar oud-ploeggenoot Ihattaren: ‘Hij is slecht bezig’

De 19-jarige spelmaker was wegens een verkeerde houding door trainer Roger Schmidt uit de selectie gezet. Het was niet het eerste incident van Ihattaren bij PSV, die dit seizoen pas bij twee doelpunten maakte. Afellay zei dat Ihattaren zelf schuldig is aan zijn tegenvallende seizoen: ,,Toen Ihatarren op 17-jarige leeftijd begon hebben we hem allemaal bewierookt. Iedereen erkent zijn talent ook, maar hij moet wel beseffen: ‘Hard work beats talent if talent doesn't work hard.’”

PSV kwam vorige week met een statement naar buiten, die volgens de club ook namens de spelersgroep was ondertekend. In deze mededeling stond dat iedereen binnen PSV er alles aan heeft gedaan om de rebelse spelmaker op het rechte pad te zetten: ,,PSV heeft de helpende hand geboden, maar hij heeft hier niks mee gedaan. Of Roger Schmidt meer moet doen? Die trainer is er niet voor Mo Ihattaren, die is daar binnengekomen om prestaties te leveren. Hij denkt: als Ihattaren niet mee wil in mijn plan, dan gaat hij maar weg”, aldus Afellay, die afgelopen januari een punt achter zijn loopbaan zette.



De oud-middenvelder, die verdeeld over twee periodes 225 wedstrijden speelde, hekelde de instelling van Ihattaren: ,,Je kan in zo’n situatie twee dingen doen. Zoals hij, de kont tegen de krib gooien en het gevoel hebben ‘alles en iedereen is tegen mij’. Of je kan er alles aan te doen zodat je wel in de picture van de trainer komt. Ondanks dat je een creatieve speler bent, kan je wel die vuile meters maken. En vertoon gewoon normaal gedrag. Kom op tijd, leef voor je sport. Ihattaren zei zelf dat hij niet wist hoe het was om een professional te zijn. Dat zijn nog eens uitspraken.”

Volledig scherm Mohamed Ihattaren speelde gisteren tegen Fortuna voor het eerst weer mee na zijn verbanning (24 minuten). © Pro Shots / Marcel van Dorst

De 53-voudig international zag een ander punt waarom Ihattaren op dit moment niet rendeert: ,,Tegenwoordig durft niemand meer echt de waarheid te zeggen. Ze zijn allemaal bro's van elkaar. Hij is een jonge jongen en heeft de wereld aan zijn voeten. Ik weet dat hij genoeg mensen om zich heen heeft, maar die vertellen hem blijkbaar ook niet de waarheid.”



Op de vraag of hij vorig jaar wel eerlijk was tegen zijn oude ploeggenoot, die net als Afellay Marokkaanse roots heeft, reageerde hij: ,,Toen ik bij PSV zat, is hij dagelijks met mij meegereden naar de training. Hij was in die periode op zich wel goed bezig toch?” aldus de middenvelder die afgelopen zomer na een teleurstellend jaar bij PSV vertrok. ,,Op een gegeven moment kreeg hij ook zijn rijbewijs. Hij werd ouder en werd toen onafhankelijk.”

Volledig scherm Mohamed Ihattaren samen met Ibrahim Afellay na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (7 december 2019). © ANP Sport