Afgang in Parijs rechtvaardigt WK-aanpak Louis van Gaal

FC Twente slaat grote slag met contract­ver­len­ging Van Wolfswin­kel, Cerny, Smal én Hilgers

FC Twente heeft Ricky van Wolfswinkel, Vaclav Cerny, Gijs Smal en Mees Hilgers langer aan zich gebonden. De club uit de eredivisie lichtte de optie in de aflopende contracten van deze vier basisspelers. Spits Van Wolfswinkel en de verdedigers Smal en Hilgers liggen nu ook voor volgend seizoen vast, Cerny zelfs voor de komende twee jaar. De Tsjech is de topscorer van FC Twente in de competitie met negen doelpunten.