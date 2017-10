Afgescheurde kruisband komt hard aan bij Vejinovic

Het onheilsbericht moet hij nu verwerken. ,,Met mijn familie. En voor mezelf. Dit komt hard aan. Daarna ga ik zo hard mogelijk werken om weer terug te komen.”



Vejinovic is bij AZ al de tweede speler die een kruisbandblessure oploopt. In de eerste competitiewedstrijd tegen PSV was ook Calvin Stengs al ongelukkig. Voor beide spelers is het seizoen nu al voorbij. Vejinovic ontpopte zich in de eerste wedstrijden van het seizoen als de spil waar het spel van AZ om draaide. Hij had ook een leidende rol op het veld en in de kleedkamer. Dit seizoen is hij door de Alkmaarse club gehuurd van Feyenoord waar hij niet meer aan spelen toekwam. ,,Ik was tot nu toe heel tevreden over het seizoen. En dan dit.”



AZ heeft geen spelers als Vejinovic in de selectie. De tegen Feyenoord debuterende Teun Koopmeiners kan spelen als verdedigende middenvelder. AZ-trainer John van den Brom posteerde tegen Feyenoord Mats Seuntjens op de positie van Vejinovic. Een andere middenvelder, Iliass Bel Hassani, is na een tijdelijke verbanning weer opgenomen in de eerste selectie.