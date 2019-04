‘Afkeuren overname FC Den Bosch is gebaseerd op drijfzand’

Het besluit van de licentiecommissie van de KNVB om de overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania af te keuren is deels gestoeld op drijfzand en ‘discriminatoire’ gronden. Dat zegt advocaat Danny Snijders die namens de voetbalclub inmiddels in beroep gegaan is tegen de afwijzing.

Nee, zijn volledig beroepsschrift wil Snijders niet laten lezen. Maar een passage toont hij wel. ,,Kijk hier maar eens naar.” Het staat er inderdaad zwart op wit: Geheel ten onrechte ook is de licentiecommissie er vanuit gegaan ‘dat het voor haar te nemen besluit van belang is dat OEG (het bedrijf van Jordania, red.) opereert in een branche - olie- en gassector - die bekend staat om de gevoeligheid voor corruptie en witwassen en opereert in een regio - Rusland - waarvoor hetzelfde geldt.’

Snijders wijst nog een passage verder: ,,Niet alleen heeft de licentiecommissie deze overwegingen op geen enkele wijze nader onderbouwd, maar bovenal geeft het uiting aan een vorm van vooringenomenheid omtrent de werkzaamheden van Jordania en de plaats waar zijn werkzaamheden worden verricht, die niet past in een moderne maatschappij en zelfs discriminatoir is. Kennelijk wordt bij de licentiecommissie meer kans gemaakt op goedkeuring als de beoogd aandeelhouder Jan Jansen, een 50-jarige Amsterdammer, is!”

De huisadvocaat van FC Den Bosch zucht. ,,Ik kan me niet voorstellen dat dit voor de Commissie van Beroep overeind blijft. Dit is gebaseerd op drijfzand. Over de hele wereld hebben olie- en gasbedrijven invloed binnen voetbalclubs. Roman Abramovitsj is de eigenaar van Chelsea en Alisher Usmanov van Arsenal. Gazprom is sponsor van de Champions League. Ook bij deze bedrijven, die in dezelfde branche opereren als OEG, is er geen reden om aan te nemen dat zij witwassen.”

Quote Kennelijk wordt bij de licentie­com­mis­sie meer kans gemaakt op goedkeu­ring als de beoogd aandeelhou­der Jan Jansen, een 50-jarige Amsterdam­mer, is Danny Snijders, Advocaat FC Den Bosch

Vijf werkdagen had Snijders de tijd om met zijn advocatenkantoor een beroepsschrift van dertig pagina's in elkaar te zetten. ,,Dat moest donderdagavond voor 24.00 uur binnen zijn. Terwijl de licentiecommissie acht en halve maand de tijd had om zijn besluit te nemen. En nu krijgt diezelfde licentiecommissie weer twee weken de tijd om op ons verzoekschrift te reageren. Maar dat is te lang als het aan ons ligt. Wij hebben dringend verzocht daar ook vijf werkdagen van te maken.”